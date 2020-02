O futebol virado do avesso.

Foi isso que aconteceu na Alemanha, no jogo entre Hoffenheim e Bayern Munique. Em vez de serem os adeptos a protestar com os jogadores, foram os jogadores que decidiram fazer um protesto de mais de dez minutos contra os adeptos, neste caso, do Bayern Munique.

Depois de duas interrupções de jogo provocadas pelos insultos dos adeptos do Bayern à administração do Hoffenheim, o jogo foi retomado mas os jogadores de ambas as equipas decidiram passar o resto do jogo,c erca de 15 minutos, a trocar a bola entre si.

O momento exemplar que pode ver no vídeo associado a este artigo.

De referir que o resultado foi 6-0 para o Bayern Munique, um resultado que, como se percebe, já se registava no momento da segunda interrupção da partida. Os golos foram apontados por Gnabry, Kimmich, Zirkzee, Coutinho (dois) e Goretzka.