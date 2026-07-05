Niklas Süle está de regresso ao futebol. Menos de três meses depois de ter anunciado o fim da carreira profissional, o antigo internacional alemão vai voltar aos relvados, mas agora bem longe dos grandes palcos: o defesa-central assinou pelo SV Tiefenbach, emblema da Kreisliga, equivalente ao nono escalão do futebol alemão.

A mudança representa um contraste absoluto com a carreira que construiu ao mais alto nível. Depois de passagens por Hoffenheim, Bayern Munique e Borussia Dortmund, onde terminou contrato no final de junho, Süle escolheu continuar a jogar apenas pelo prazer do jogo.

«Estou muito entusiasmado por voltar a viver o futebol de uma perspetiva completamente diferente, onde tudo gira apenas em torno do desporto e não dos negócios ou do dinheiro. Dois dos meus melhores amigos jogam no SV Tiefenbach e um deles é o treinador. Depois de 13 anos no futebol profissional, é um presente poder partilhar o campo com os meus amigos e voltar a desfrutar deste desporto maravilhoso», explicou o defesa, em declarações à SkySport alemã.

A decisão de terminar a carreira surgiu na reta final da última época, depois de um susto num jogo do Borussia Dortmund frente ao Hoffenheim. Süle sofreu uma lesão no joelho e, perante o receio de uma terceira rotura do ligamento cruzado, percebeu que já não queria continuar a viver sob essa pressão.

«Quando soube que afinal não era uma rotura do ligamento cruzado, tive a certeza absoluta de que estava na altura de parar. Não conseguia imaginar nada pior do que estar ansioso pela vida depois do futebol e, de repente, ter de recuperar de uma terceira lesão desse tipo», revelou.

Aos 30 anos, o central despediu-se do futebol profissional com um currículo de luxo. Conquistou cinco campeonatos alemães, uma Liga dos Campeões, duas Taças da Alemanha e um Mundial de Clubes,e representou ainda o Borussia Dortmund durante três temporadas.