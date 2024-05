Base dos Brooklyn Nets, Dennis Schröder está de férias, antes da ida aos Jogos Olímpicos e aproveitou para se estrear no... futebol.

Isso mesmo.

«Para manter a forma», palavras do próprio, o internacional alemão foi utilizado na derrota caseira do Bleckenstedt diante do SC Göttingen, da sexta divisão alemã.

O basquetebolista de 30 anos foi inclusivamente titular, como extremo-esquerdo, e saiu aos 62 minutos.

E jogou, como Schröder explicou, porque o cunhado também representa o Bleckenstedt. «Sempre quis jogar com o meu cunhado», disse, citado pelo Bild.

Agora de volta ao basquetebol, Schröder vai intensificar a preparação para os Jogos Olímpicos, ele que no ano passado venceu o Mundial pela Alemanha, prova na qual foi mesmo eleito o melhor jogador.