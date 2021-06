Pela segunda vez na curta carreira, Lukas Nmecha foi o «carrasco» de Portugal na fase final de uma grande competição.



O avançado que pertence aos quadros do Manchester City resolveu, este domingo, a final do Campeonato da Europa de Sub-21 entre a seleção portuguesa e a Alemanha. Algo que o jogador de 22 anos já tinha feito na final do Euro de sub-19 entre Portugal... e a Inglaterra.



Nascido em Hamburgo, Nmecha mudou-se muito jovem para Inglaterra e representou os «Três Leões» no Euro sub-19 e no Torneio de Toulon. Em 2017, na Geórgia, o atacante marcou o golo do triunfo inglês contra a «equipas das Quinas» (2-1).