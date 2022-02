O alemão Alexander Zverev foi desqualificado do ATP 500 de Acapulco devido um incidente violento ao início da madrugada desta quarta-feira.

Tudo aconteceu após ser eliminado na primeira ronda de pares, juntamente com Marcelo Melo, por 6-2, 4-6 e 10-6 pelo britânico Lloyd Glasspool e pelo finlandês Harri Heliovaara. O tenista até cumprimentou os adversários, mas, insatisfeito com a derrota, insurgiu-se contra o árbitro e bateu por várias vezes com a raquete na cadeira do juiz do encontro.

Terceiro no ranking ATP, Zverev foi desqualificado por «conduta antidesportiva» e já não vai poder defender o título de singulares que conquistou na época passada.

Veja o momento: