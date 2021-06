Rui Alexandre Vieira vivia uma manhã de domingo descansada no banco do Aliança de Gandra. O duelo contra o Freamunde, em juvenis, corria descansado, apesar dos muitos golos. A dada altura, atleta dos capões caiu ao solo, desamparado.



Temeu-se o pior.

Rui, fisioterapeuta do Aliança, reagiu com o instinto dos bons. Levantou-se e correu até à vítima, que no chão sufocava com um ataque de asma. O elemento do staff do Aliança estabilizou o adversário e salvou-lhe a vida, um cenário traumatizante para todos os que assistiam à partida.

O árbitro, percebendo o que fizera Rui, exibiu-lhe o cartão branco, um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente irrepreensíveis.

O Aliança de Gandra venceu o Freamunde por 4-3 e o melhor em campo foi Rui Alexandre Vieira, fisioterapeuta do clube do concelho de Paredes.

Já na passada semana, o guarda-redes do AC Travanca viu o cartão branco durante o jogo, depois de assistir um adepto que se sentira mal.

Às vezes é nos lugares menos óbvios que se encontram os heróis mais explícitos. Bravo, Rui!