Alireza Biranvand, guarda-redes do Boavista que é conhecido pela capacidade de lançar a bola com a mão a longas distâncias, entrou para o livro dos recordes do Guinness.

No jogo entre a seleção do Irão e a Coreia do Sul, a 11 de outubro de 2016 a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2018, Alireza fez aterrar a bola a 61 metros e 26 milímetros (61.0026) de distância do local do lançamento.

Agora, antes do treino dos axadrezados nesta quinta-feira, recebeu o certificado que atesta o recorde mundial.