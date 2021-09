Em tese, dizer que um guarda-redes chega com as mãos onde muitos não chegam com os pés não é propriamente uma surpresa, até porque ele é o único que pode fazer defesas com essa parte do corpo.

No entanto, se nos estivermos a referir à distância percorrida pela bola num lançamento, o caso muda de figura.

Alireza Beiranvand, guarda-redes do Boavista, tem precisamente nisso uma das suas imagens de marca, sendo capaz de lançar a bola com a mão a bem mais de 50 metros de distância. Nesta segunda-feira, no jogo com o Estoril, o internacional iraniano voltou a mostrar esse atributo, ele que também já deu que falar por causa de uma outra técnica inusitada: à base do soco.

Veja dois lançamentos de Alireza no Boavista-Estoril: