Alphonso Davies tem sido um dos destaques desta época do Bayern Munique.

Com apenas 19 anos, o jogador canadiano é o titular no lado esquerdo da defesa dos bávaros, leva quase 30 jogos, e é apontado por muitos ao topo do futebol.

Na noite de terça-feira voltou a confirmar credenciais, arrancando uma excelente exibição no triunfo por 3-0 em casa do Chelsea, na Liga dos Campeões, com uma assistência e vários raides pela esquerda que deram muito trabalho aos adversários.

Mas se dentro do campo Davies é imparável, também fora dele brilha… nas redes sociais. Mais concretamente, no Tik Tok, onde mostra grande originalidade nos vídeos que publica.

Como quando fez uma investigação através de… uma canção de Back Street Boys:

Ou quando recriou a forma como alguns jogadores celebram os golos (a de Muller é imperdível!).

Ou ainda, quando representou as reações da família após um teste com boas notas: