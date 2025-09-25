A portuguesa Ana Seabra foi nomeada nova selecionadora feminina de andebol do Irão, um desafio que representa «uma oportunidade de evolução profissional e pessoal».

«O mundo não conhece a realidade iraniana. Obviamente, têm os seus problemas, mas a verdade é que fiquei muito contente e surpreendida com tudo o que encontrei», confessou, em declarações à Agência Lusa.

A antiga internacional portuguesa relatou que apenas nas instalações da federação e durante a captação de imagens oficiais lhe foi solicitado que colocasse o lenço na cabeça e cobrisse pernas e braços, algo que não necessita de repetir no dia a dia.

«Perceberam logo que eu e os lenços não nos estávamos a dar muito bem e disseram-me que poderia apenas usar um chapéu e somente em situações oficiais.»

Fora dessas ocasiões, diz que na capital Teerão «as mulheres circulam livremente, de manga curta, com o cabelo solto e visível, sem lenço».

A seleção feminina de andebol do Irão vai participar no Mundial, em novembro, na Alemanha e Países Baixos, onde terá Suíça, Hungria e Senegal como adversários.