É normal haver partilha de conhecimento entre modalidades. E até de gestos técnicos ou exercícios de treino que se adaptam de uns desportos para outros.

Mas há limites.

O andebolista norte-americano Paul Skorupa precisava mesmo de homenagear Luis Suárez em pleno Mundial de andebol?

E não, Skorupa não marcou três golos na estreia. O que ele fez foi ir mais atrás na história do avançado uruguaio a um dos momentos baixos da carreira do futebolista.

Isso mesmo: a(s) mordida(s) a adversários.

Na segunda parte do jogo entre os EUA e o Bahrain, Skorupa travou Husain Alsayyad… ferrando-lhe os dentes no braço.

O adversário ficou, naturalmente, incrédulo com o gesto e mostrou o braço aos árbitros que tinham apenas assinalado falta. Porém, ao verem os dentes maracdos no braço do jogador, os juízes da partida foram ver as imagens do VAR e mostraram o cartão vermelho ao atleta norte-americano.

Apesar de ter defendido estar inocente, Skorupa não se livrou ainda de ver também o cartão azul, sinal de que o gesto será alvo de relatório que pode significar um castigo ao jogador.