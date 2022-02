A Suécia, campeã europeia de andebol depois de ter ganho à Espanha por 27-26 na final disputada no domingo, na Hungria, foi recebida na segunda-feira em Gotemburgo sobretudo por familiares e um dos momentos mais curiosos aconteceu com o filho do guarda-redes Andreas Palicka, Aston.

Questionado por um repórter sobre quão bom o pai era, um dia depois de ter-se sagrado campeão europeu, o pequeno Aston respondeu com elogios a… Niklas Landin, guardião da Dinamarca, que ficou no terceiro lugar do Europeu.

«Segundo melhor. O Landin é melhor, um pouco melhor», disse Aston, que motivou uma grande gargalhada do seu pai, precisamente ao seu lado, em declarações à SVT, a estação televisiva pública da Suécia.

Mas o jovem não ficou por aí e, questionado sobre como era ver o seu pai com a medalha de ouro, Aston brincou ainda mais. «Estanho. Normalmente traz medalha de prata ou de bronze», referiu. «Mas agora temos a de ouro», disse Palicka, perante o sorriso contagiante do filho.

Preferências à parte, Palicka e Landin são dois dos melhores guarda-redes da atualidade no andebol e as palavras de Aston motivaram mesmo uma reação da Dinamarca: a federação dinamarquesa de andebol anunciou o envio de uma camisola autografada por Landin para Aston.

«Aston, há uma camisola de Niklas Landin a caminho para ti», escreveu a federação, através da rede social Twitter.