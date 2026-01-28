André Luiz, antigo alvo do Benfica, e Sorriso, avançado do Famalicão, protagonizaram um momento no mínimo... inesperado. Os rivais foram filmados a brincar com a neve, de mão dadas, a deslizar pela rua.

Os brasileiros nunca estiveram juntos em nenhuma equipa, mas parecem ter uma boa relação. Sorriso, recorde-se, está há três temporadas. André Luiz, por sua vez, está na segunda época no Rio Ave após um ano e meio na Estrela da Amadora.

Ora veja o vídeo no link associado.