Andreas Brehme gravou uma mensagem para um fã, mas só após enviar se apercebeu de um detalhe que acabaria por tornar o vídeo viral.

Tudo porque no final dessa gravação aparece a mulher do histórico jogador alemão em topless (o Youtube entretanto cortou a parte final do vídeo).

Susanna Schaeder é protagonista incidental deste insólito vídeo, em que o autor do golo que valeu o título mundial à Alemanha, em 1990, dá os parabéns a um adepto, sem perceber todo o conteúdo do vídeo enviado.

«Só demos conta quando alguns amigos começaram ligar. Não faço ideia de como surgiu agora o vídeo. Alguém o publicou. Não dei conta quando o enviei na altura», explicou Brehme ao jornal alemão «Bild».