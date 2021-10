Um clássico. Com a equipa a perder, o guarda-redes do Kuban Krasnodar levou os seus 195 centímetros à área contrária e tentou fazer a diferença num pontapé de canto. Não se pode dizer que tenha corrido bem.



Andrey Klimovich não foi útil à frente e fez falta atrás. A equipa do Neftekhimik aproveitou a baliza deserta e fez o 2-0 em Krasnodar, cinco minutos depois dos 90. Marcou Danila Emalyanov.



Jornada 16 da segunda divisão da liga russa. Um momento curioso.



VÍDEO: