Da segunda divisão da Arábia Saudita chegam imagens de um golo absolutamente incrível.

A vencer o Hetten por 2-0, o guarda-redes do Al Taqadom abusou do excesso de confiança: perante um remate fraco decidiu ajoelhar-se para dominar a bola sem usar as mãos, mas acabou por ver o esférico passar-lhe por baixo das pernas.

A equipa visitante reduziu a desvantagem e mais tarde até chegou ao empate, mesmo em inferioridade numérica, mas no período de descontos o Al Taqadom conseguiu marcar três golos (!!!) e venceu por 5-2.

Veja o «frango» incrível: