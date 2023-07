O processo de transferência de Fabinho do Liverpool para os sauditas do Al Ittihad não chegou a tornar-se numa novela, mas bem podia ter dado uma mini-série.

Ao longo de quase uma semana saíram várias notícias de que o negócio poderia não se concretizar por causa dos cães do jogador brasileiro.

A lei da Arábia Saudita permite apenas - vai perceber que, afinal, o apenas não é bem assim - a entrada no país a cães que se enquadrem em três categorias: caça, guardas ou para o papel de guias. A lei é ainda clara relativamente a alguns cães de raças consideradas perigosas: Rottweilers e Pitbulls, por exemplo, não podem entrar no Reino da Arábia Saudita sob quaisquer circunstâncias.

Fabinho e a companheira Rebeca Tavares têm dois amáveis Bulldogs Franceses que, por alegadamente não poderem seguir com os donos para o novo destino, poderiam fazer ruir a transferência para a equipa de Nuno Espírito Santo e Jota.

A verdade é que a transferência do médio de 29 anos não só se consumou como, confirmou a companheira de Fabinho nas redes sociais, os cães vão viajar também para a Arábia Saudita, gozando aparentemente de uma espécie de regime de exceção.

Num vídeo divulgado após a apresentação do seu mais recente reforço, o Al Ittihad brincou mesmo com as notícia de que a transferência estava em risco e até juntou um tigre verdadeiro - mascote do clube - a Fabinho.