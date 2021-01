É o expoente máximo da nota artística e aconteceu numa antiga equipa de Jorge Jesus com um antigo jogador do Sporting como um dos protagonistas. Dois golos de bicicletas no mesmo jogo é altamente improvável, mas aconteceu na Arábia Saudita, na vitória do Al Hilal sobre o Al Taawon por 2-0.

Bafetimbi Gomis marcou o primeiro, logo aos dois minutos, na sequência de cruzamento da direita, com o experiente avançado francês a surgir com espaço junto ao segundo poste, de costas para a baliza, e a marcar com um pontapé acrobático. Um golo muito festejado por toda a equipa, mas o melhor estava para vir.

Logo a abrir a segunda parte, aos 50 minutos, na sequência de um pontapé de canto, a bola foi à barra, Vietto recuperou-a e ajeitou-a, com três toques, sem deixar cair, antes de desferir o segundo pontapé de bicicleta do jogo. Mais uma grande festa de toda a equipa e não era para menos, uma vez que com este triunfo, o Al Hilal destaca-se no topo da classificação, com mais três pontos do que o Al Shabab.

Veja os golos espetaculares de Gomis e Vietto: