Ronaldo voltou a mostrar porque é que aos 40 anos continua a ser considerado um dos melhores avançados de sempre.

No triunfo deste domingo frente ao Al Khaleej por 4-1, o capitão da Seleção Nacional e do Al Nassr chegou aos 954 golos oficiais na carreira em grande estilo. Em cima do apito final, Ronaldo fechou o resultado com um espetacular pontapé de bicicleta.

Veja aqui todos os ângulos do golo de Ronaldo: