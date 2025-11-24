Incrivel
VÍDEO: todos os ângulos do pontapé de bicicleta incrível de Ronaldo
Capitão da Seleção nacional e do Al Nassr chegou aos 954 golos oficiais na carreira
Ronaldo voltou a mostrar porque é que aos 40 anos continua a ser considerado um dos melhores avançados de sempre.
No triunfo deste domingo frente ao Al Khaleej por 4-1, o capitão da Seleção Nacional e do Al Nassr chegou aos 954 golos oficiais na carreira em grande estilo. Em cima do apito final, Ronaldo fechou o resultado com um espetacular pontapé de bicicleta.
Veja aqui todos os ângulos do golo de Ronaldo:
