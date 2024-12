O jogo entre o Manchego e o Tolendo, da quarta divisão do futebol espanhol, ficou marcado por um momento no mínimo insólito. Aos 54 minutos, quando o Manchego vencia por 1-0, o jogador Nacho Mayo viu o segundo cartão amarelo do jogo, mas não o consequente vermelho.

De fininho, o atleta afastou-se da zona e continuou a jogar por dois minutos. Ao contrário do árbitro Osorio Mira e dos adversários, o treinador do Manchego apercebeu-se do erro e tratou de tirar o jogador rapidamente de campo, antes que mais alguém também se desse conta.

O que acabou por ser um erro. É que, quando ollhou para os apontamentos para registar a substituição, o árbitro apercebeu-se que aquele atleta já tinha visto dois amarelos, sem ser expulso. Dirigiu-se então ao banco, mostrou o vermelho a Nacho Mayo e obrigou o Manchego a retirar de campo o jogador que tinha acabado de entrar.

Resta referir que, mesmo a jogar com dez, o Manchego venceu por 1-0 e agora o Toledo vai prostestar o jogo.