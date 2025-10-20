O Pedrógão-Alcains, jogo da distrital de Castelo Branco, ficou marcado por uma agressão de um jogador ao árbitro.

Depois de apitar para o final da partida vencida pela equipa de Pedrógão de São Pedro por 3-2, Leo Paixão, capitão do Alcains, dirigiu-se na direção do árbitro com o dedo em riste. A seguir, o juiz adomestou-o com o cartão vermelho direto.

Rapidamente, o ambiente aqueceu. O jogador brasileiro foi afastado por um companheiro de equipa, e até por um adversário, mas não se conformou com a situação e acabou mesmo por desferir um soco que atingiu um dos ombros do árbitro.

Afastado da confusão, o defesa-central de 26 anos foi depois identificado por dois elementos da GNR, enquanto a equipa de arbitragem seguiu, acompanhada por um outro GNR, na direção contrária.

Veja todo o momento a partir das 2:01:10 horas: