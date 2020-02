Um Boca Juniors-River Plate é sempre um jogo duro, mas não é só para homens de barba rija, também pode ser entre mulheres, como ficou bem patente no dérbi feminino entre os dois emblemas históricos argentinos.

Numa altura em que o Boca já vencia por 2-0, a quinze minutos do final, Daniela Mereles, do River, procurou antecipar-se a uma adversária, com um golpe à margem das leis. Além de ter atropelado a jogadora do Boca, Mereles ainda atingiu uma companheira de equipa com um golpe de kung-fu.

A árbitra do jogo agiu e conformidade e mostrou...um amarelo. Um Boca-River é um Boca-River.

Ora veja: