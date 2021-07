Herói na final, Ángel Di María quis imortalizar a conquista da primeira Copa América ao serviço da Argentina. Como? Com uma tatuagem.

Menos de uma semana depois da vitória frente ao Brasil, o jogador argentino tatuou o troféu da Copa América, curiosamente na perna esquerda, a que marcou o golo decisivo nessa partida frente à canarinha.

Recorde-se que a Argentina venceu a Copa América, batendo na final o Brasil, por 1-0, com o tal golo do antigo médio do Benfica.