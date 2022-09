O Belgrano está prestes a carimbar a promoção ao principal escalão do futebol argentino.

Com apenas três jornadas para disputar e com oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado, os adeptos do clube de Córdoba festejaram de uma forma entusiástica com vária pirotecnia e fumos coloridos.

Um autêntico inferno para os adversários que por lá passem.

Veja o vídeo dos festejos dos adeptos do Belgrano: