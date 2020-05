Um dia depois de a morte de Tomás ‘El Trinche’ Carlovich ter sido anunciada, centenas de adeptos do Central Cordoba furaram o confinamento obrigatório para um último adeus ao ídolo.

Ao chegar ao estádio, o caixão de Carlovich foi coberto com a bandeira do clube e durante vários minutos, os adeptos entoaram cânticos e fizeram uma última homenagem ao aintigo jogador.

Apesar de se ter destacado, sobretudo, em escalões secundários ‘El Trinche’ tornou-se uma lenda do futebol argentino, ao ponto de, recentemente, Maradona lhe ter oferecido uma camisola na qual escreveu: «Trinche, foste melhor do que eu».

O antigo jogador morreu depois de ter sido agredido durante um assalto.

Veja como as bancadas do estádio da equipa de Rosario se despediram do ex-jogador:

Ou ainda este: