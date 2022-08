Cinco jogadores do Aldosivi viram os seus carros serem incendiados na noite de quinta para sexta-feira, após a derrota frente ao Godoy Cruz.

Segundo o jornal Olé, tudo aconteceu no prédio de Punta Mogotes, um edifício do clube argentino. As viaturas danificadas pertencem a José Devecchi, Jonathan Zacarías, Francisco Cerro, Chaco Martínez e um elemento da equipa técnica.

De acordo com os relatos divulgados, a autoria do ataque foi de um grupo de adeptos, descontente com o momento da equipa. O grupo invadiu a propriedade aos tiros, intimidaram os elementos de segurança ali presentes e depois atearam o fogo.

O plantel, refira-se, ainda estava em Mendoza, onde decorreu o encontro ante o Godoy Cruz.

O Aldosivi, refira-se, está na zona de descida no campeonato argentino. Os próximos jogos em casa, informou o clube, vão ser jogados à porta fechada.

«O Aldosivi expressa total repúdio as ações de vandalismo que ocorreu esta noite no prédio do Deportivo. A violência nunca é o caminho. Continuaremos a trabalhar e a fomentar os valores de respeito, compromisso e amor por estas cores», escreveu ainda o Aldosivi, em comunicado.