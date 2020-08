Messi é o nome do momento. Enquanto os maiores clubes da Europa se ‘empurram’ para tentar a contratação do argentino – e os mais pequenos brincam, com propostas mais fora da caixa –, do outro lado do Atlântico, há um clube para quem o assunto é muito sério.

Nesse sentido, centenas de adeptos do Newell’s Old Boys saíram às ruas de Rosario a pedir o regresso de Lionel Messi ao clube no qual iniciou a formação.

Numa caravana que juntou muitos adeptos com as cores do clube, uma ruidosa manifestação tentou apelar ao coração do craque: «O sonho do adepto do Newell’s, o seu desejo, é que Messi vista a camisola leprosa», declarou à Associated Press um dos manifestantes.

Veja os vídeos abaixo com o buzinão e percorra a galeria associada ao artigo para ver algumas das melhores imagens da manifestação.