Quando a «natureza» chama, não há muito a fazer. Mas durante um jogo, Leonel? Ao lado do campo?

Leonel Overejo, jogador do Argentino de Merlo, protagonizou uma das expulsões mais inusitadas de sempre.

A cerca de 10 minutos do final do jogo frente ao Sacachispas, o jogador aproveitou uma pausa na partida para se aliviar, baixou os calções e urinou ao lado do campo. O árbitro apercebeu-se da situação e expulsou o jogador que saiu desesperado.