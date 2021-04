Não foi à Panenka, mas foi diferente.



Gonzalo Montiel marcou um penálti que promete correr mundo. Na receção do River Plate ao Colón (3-2), o internacional argentino marcou o terceiro golo dos «Millonarios» de grande penalidade... sem olhar para a baliza.



Após o encontro, o técnico do River, Marcelo Gallardo, confessou-se surpreendido pela forma como o lateral-direito cobrou o castigo máximo.



«O gesto de Montiel surpreendeu-me, não tinha visto antes. Deve ter aprendido no bairro para que não lhe roubassem a bola», referiu, citado pelo «Olé».



