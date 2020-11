Na Argentina o jogo nunca é amigável. Mesmo em jogos com esse caráter oficial. Veja-se o ocorrido no Ferro-Colegiales, duas equipas dos escalões inferiores.



Gabriel Díaz, do Ferro, embrulhou-se no relvado com Martin Lucero e a sua reação instintiva foi... tentar estrangular o oponente com o braço.



Lucero resistiu, debateu-se, e depois os restantes jogadores apareceram para acalmar os ânimos. A polícia teve de intervir e o árbitro mostrou o cartão vermelho a Díaz e a Lucero.