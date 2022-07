Incrível. Assim se pode descrever o que se passou no jogo entre o Lanús e o Vélez Sarsfield, da Liga argentina.



Perto da hora de jogo, o jogador do Lanús, Mateo Sanabria, decidiu tocar nas partes íntimas de Francisco Ortega, futebolista da equipa adversária, durante uma disputa de bola. O árbitro foi ao VAR rever as imagens e não teve outra hipótese que não expulsar Sanabria.



O melhor mesmo é ver as imagens: