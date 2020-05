Na Argentina o governo aplicou medidas de confinamento e distanciamento social, mas isso não impediu Marcos Rojo de passar a noite de sábado numa sala cheia de gente, a fumar e a jogar póquer.



As imagens foram filmadas pelo irmão do antigo jogador do Sporting [62 jogos/7 golos de 2012 a 2014] e colocadas numa rede social. Antes de serem apagadas, levantaram enorme polémica, até porque o país tem cerca de cinco mil infetados e quase 300 mortos. Números, ainda assim, bem inferiores aos do vizinho Brasil.



Marcos Rojo está ligado ao Manchester United desde 2014, mas em janeiro foi emprestado ao Estudiantes de La Plata. Depois de fazer a estreia na Argentina, as competições foram interrompidas.