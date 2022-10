Juan Fernando Quintero viveu na última madrugada um jogo de emoções muito fortes.

O jogo do River Plate em casa frente ao Rosario Central marcou a despedida de Marcelo Gallardo do Estadio Monumental e começou com as lágrimas do médio ex-FC Porto na homenagem ao treinador.

Com o River em desvantagem já aos 90+15 (!!), Quintero contestou uma decisão do árbitro, que o afastou por impulso. O camisola 10 queixou-se da cara e, de cabeça perdida, empurrou o árbitro, que imediatamente o expulsou.