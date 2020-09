Um ano após ter pendurado as chuteiras, Arjen Robben fez uma pausa na reforça para ajudar o Groningen, equipa onde se estreou no futebol profissional há quase 20 anos.

Neste domingo, o Groningen-PSV tinha tudo para ser um dia especial para Robben, que foi homeageado pelos adeptos.

Só que a partida terminou precocemente para o internacional holandês conhecido «homem de cristal», designação que recebeu ao longo de uma carreira massacrada por lesões.

Aos 30 minutos, Arjen Robben sentou-se no relvado, aparentemente com queixas nos gémeos. Saiu do relvado pelo próprio pé, visivelmente frustrado e aplaudido pelo pouco público presente nas bancadas.

O jogo, que estava empatado sem golos na altura, terminou com a vitória do PSV por 3-1.