A isto tem de se chamar legado!

Pela primeira vez desde o dia 22 de janeiro de 1986, o Arsenal entrou em campo sem qualquer jogador que tenha sido treinado por Arsène Wenger no clube.

Não se perca nas contas: são mais de 37 anos.

De acordo com o estatístico inglês Harvey Downes, desde aquele dia frio de janeiro de 1986 – mais de dez anos antes de Wenger chegar ao clube – todos os jogos do Arsenal tiveram no onze, pelo menos, um jogador que tivesse sido, ou viesse a ser, orientado pelo treinador francês.

Até este sábado.

No plantel atual do líder da Premier League, há cinco jogadores que trabalharam com Wenger nos gunners: Elneny, Xhaka, Nketiah, Nelson e Holding. E nenhum começou de início a partida frente ao Bournemouth, apesar de Nelson e Xhaka terem entrado no decorrer da partida.

Histórico, pois claro.