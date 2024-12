Foi já em tempo de compensação, numa altura em que tentava segurar a vantagem de um golo, que o Botafogo chegou ao golo que colocou um ponto final das dúvidas sobre quem ia erguer o troféu da Taça Libertadores.

A CONMEBOL partilhou nas redes sociais esse momento, com especial foco em Artur Jorge, que sentiu ali que a vitória já não ia escapar.

De pé a centímetros da linha lateral, o treinador português saltou para dentro do campo e foi «atropelado» por Luiz Henrique, autor do primeiro golo do Fogão e que tinha sido substituído minutos antes.