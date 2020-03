Um dirigente do Milheiroense foi suspenso por um ano pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Aveiro após ter agredido um jogador do Romariz, em outubro de 2019 anunciou Duarte Gomes na sua página de Facebook.



«Depois de punido com 250€ de multa e 1 ano de suspensão pelo CD da AFA, o Ministério Público aplicou-lhe agora sanções que devem servir de exemplo sobre como deve atuar a justiça no país», escreveu o antigo árbitro.



Luís Santos, que pontapeou e deu um soco no futebolista adversário, foi obrigado a escrever um pedido de desculpas, foi multado e ficou obrigado a apresentar-se na esquadra policial da área de residência à hora dos jogos do Milheiroense e a 90 horas de trabalho comunitário.



Veja as agressões: