Bilbao está em festa desde sábado, com a conquista da Taça do Rei, e apesar de a época ainda não ter terminada, até mesmo o plantel do Athletic tem prolongado os festejos vários dias.

Ainda na noite de quarta-feira, por exemplo, os jogadores se juntaram para um jantar que acabou por ser algo mais.

Depois da refeição, um pequeno grupo, onde se incluía o capitão Iker Muniain, saiu à rua para um momento de confraternização, o qual acabou por juntar cerca de um milhar de adeptos.

Cantou-se e dançou-se de forma ordeira, mas nem isso impediu que os jogadores em questão ficassem sob a alçada das autoridades. Segundo a Marca, o Athletic já foi informado de que o grupo será multado.