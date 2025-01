Não é incomum ouvir alguém dizer que tem o objetivo de, um dia, completar uma maratona. À primeira vista, pode até parecer coisa pouca, mas os mais de 42 quilómetros consecutivos a correr pesam muito, tanto no dia da prova como nos seguintes.

A belga Hilde Dosogne, de 55 anos, levou o desafio ao extremo e tornou-se, em 2024, na primeira mulher a completar uma maratona por dia, ultrapassando o anterior recorde, de 150 maratonas num só ano, que pertencia à australiana Erchana Murray-Bartlett. Dosogne igualou ainda o feito do brasileiro Hugo Farias, que correu 366 maratonas em 2023.

«A parte mental é mais difícil do que a física. É óbvio que, fisicamente, tudo tem de estar bem, caso contrário não conseguiria correr durante quatro horas todos os dias. Mas é mais o psicológico, por ter de estar todos os dias na linha de partida», explicou a atleta, após completar a última maratona do ano, no dia 31 de dezembro de 2024.

Ao longo do ano, Hilde Dosogne, bioengenheira de profissão, teve de lidar com alguns acidentes e até a covid-19, que superou com determinação. Grande parte das maratonas que completou tiveram como cenário os arredores do lago Ghent, na Bélgica, a um ritmo médio de 10 quilómetros por hora.

Os 15.444 quilómetros que percorreu ao longo do ano passado (Dosogne optou por correr diariamente 42,5 quilómetros em vez dos regulamentares 42,195) renderam ainda 60 mil euros, que serão aplicados no estudo do cancro da mama.

Para se perceber o nível de comprometimento à causa, Hilde Dosogne chegou a recomeçar uma maratona depois de uma paragem, ao quilómetro 27, por ter deslocado um dedo de um pé. Uma história que foi contada pela sua filha, Lucie.