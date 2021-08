O vídeo foi publicado há alguns meses, mas agora está a fazer mais sucesso do que nunca, ou não tivesse como protagonista aquele que é, desde o fim de semana, o novo campeão olímpico dos 100 metros e, por consequência, o homem mais rápido do mundo da atualidade.

Nele, Lamont Marcell Jacobs surge a correr atrás de um carro no Estádio dei Marmi, localizado no complexo desportivo onde se situa o Estádio Olímpico de Roma, onde atuam a Lazio e a Roma de José Mourinho.

Ao mesmo tempo que serve de «lebre» ao sprinter, a viatura reboca uma espécie de cabine, que permite simular uma situação de corrida com vento nulo (ou o mais aproximado possível) e, também, analisar melhor o comportamento do atleta em corrida.

Esta foi uma das várias ferramentas que fizeram parte da preparação do italiano para Tóquio2020. Desconhecemos se foi preponderante para o sucesso ou até se este método foi repetido muitas vezes, mas o certo é que nesse dia 29 de março de 2021 (quando partilhou o vídeo na sua conta do Instagram) Marcell Jacobs ainda não tinha sequer quebrado a barreira dos 10 segundos, algo que aconteceu mês e meio depois, com 9,95 no Meeting Internacional de Savona.

A evolução nos últimos meses foi tremenda e, neste domingo, Jacobs começou por bater o recorde europeu até agora na posse do português Francis Obikwelu desde 2004, como venceu mais tarde a final dos 100 metros com nova melhor marca europeia de sempre: 9,80 segundos.