A Liga austríaca confirmou que está a investigar uma possível violação das regras dos treinos por parte do LASK Linz, equipa que foi adversária do Sporting nesta edição da Liga Europa.

Numa nota emitida no site oficial, o organismo refere que decidiu abrir um procedimento após ter recebido esta quinta-feira vários vídeos alegadamente com essa prova, pretendendo agora averiguar se o conteúdo é recente. «É importante clarificar totalmente os factos com celeridade», pode ler-se.

Recorde-se que durante a segunda quinzena de abril o governo austríamos permitiu que as equipas voltassem aos treinos, mas em grupos pequenos. A Liga austríaca quer perceber se a sessão de trabalho coletiva decorreu antes do levantamento dessas restrições.

Entretanto, os onze clubes adversários do LASK Linz já emitiram um comunicado conjunto, no qual dizem que as imagens confirmam a veracidade de rumores que já circulavam e que as mesmas comprovam claramente que o clube violou as diretrizes do governo durante a pandemia.

Em declarações à Associated Press, Andreas Protil, diretor do LASK, disse que o clube fez queixa, por espionagem, às autoridades alegando que dois homens invadiram as instalações do clube para instalarem câmaras de videovigilância através das quais foram recolhidas as imagens que originaram a investigação.

A Liga austríaca vai ser retomada a 2 de junho.