Como é habitual, não faltou animação à mítica 500 Milhas de Indianapolis, que se realizaram neste domingo.

Na prova vencida por Josef Newgarden (Team Penske) houve colegas da mesma equipa a chocarem nas boxes, ultrapassagens pela relva a mais de 300 km/h e acidentes aparatosos, como o que envolveu Kyle Kirkwood a 17 voltas do fim.

Numa altura em que circulava a cerca de 300 km/h , o piloto da Andretti Autosport foi surpreendido pelo despiste do sueco Felix Rosenqvist. Ainda travou, mas acabou por ser atingido pelo Arrow McLaren desgovernado.

O bólide de Kyle Kirkwood foi projetado com violência contra o muro que separa a pista da bancada e capotou, arrastando-se durante vários segundos pelo asfalto enquanto dentro do chassi via-se a faísca sobre a cabeça do piloto norte-americano de 24 anos.

As imagens, filmadas de duas perspetivas do carro de Kirkwood, que escapou ileso, são impressionantes e mostram como o piloto passou por tudo, sobretudo quando estava virado ao contrário.