A mítica 500 milhas de Indianápolis ficou marcada por um incidente que, felizmente, não teve consequências graves.

Após uma paragem nas boxes, Graham Rahal regressou à pista, mas acabou por despistar-se depois de uma das rodas ter sido mal colocada no carro.

Rahal embateu no muro, enquanto os outros pilotos tentaram evitar colisões e o contacto com os destroços deixados pelo carro na pista. Só que, no meio disso, a roda solta continuou na pista e... a rodar, colocando em risco a segurança dos restantes participantes.

A alta velocidade, Conor Daly embateu em cheio no pneu e bem pode agradecer a uma das introduções mais recentes da IndyCar Series: o Aeroscreen, uma viseira transaparente em policarbonato introduzida em 2020 para proteger os pilotos do impacto de possíveis destroços.

O impacto da roda foi, como é possível ver em baixo, precisamente no Aeroscreen, que pode ter evitado uma tragédia.