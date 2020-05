Bárbara Norton de Matos regressou este fim de semana à vida normal, tendo aproveitado o domingo para dar um salto à Praia do Tamariz, em Cascais, onde aproveitou o calor que se fez sentir para dar um mergulho no mar. Mais relevante do que isso, porém, a filha do treinador Luís Norton de Matos apresentou-se em grande forma.

A atriz de 40 anos tem mantido a forma no ginásio e o resultado esteve à vista nas fotos partilhadas, as quais não deixaram de criar polémico. Isto porque, nas redes sociais, houve muita gente a criticar o banho de Bárbara Norton de Matos. «Não foi lá grande exemplo... não é suposto as figuras públicas darem o exemplo?», pergunta um seguidor. «Se todos fizerem o mesmo que esta senhora figura pública fez, vai haver um tráfego enorme», acrescenta outro.