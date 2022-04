Cantos olímpicos acontecem várias vezes, mas de trivela, se não é inédito, pelo menos é raro.

Mas foi isso que fez Kitu Díaz, na vitória do Barcelona do Equador frente ao Wanderers, em jogo da Taça Sul-americana.

Aos 54 minutos, o médio de 35 anos foi bater um canto do lado direito, ele que é destro. Aproveitando a desatenção do guarda-redes, rematou com a parte exterior do pé e conseguiu fazer golo.

De resto, o Barcelona SC venceu a partida por 4-2.