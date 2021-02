Depois do golaço que marcou na vitória do Barcelona no fim de semana, o português Francisco Trincão continua a ser notícia nos jornais espanhóis. Desta vez, por causa da bomba que estreou nos últimos dias e que não o deixa passar despercebido em lado nenhum.

Trata-se de Lamborghini Huracán EVO, um dos modelos mais exclusivos da marca italiana, que tem 640 cavalos, consegue atingir uma velocidade de 325 quilómetros por hora e atinge os 100 quilómetros por hora em apenas 2,9 segundos.

Como se pode ver num vídeo partilhado por um adepto à saída do centro de treinos do Barcelona, o Lamborghini de Trincão fez furor entre os seguidores do clube catalão e colocou Trincão no centro das atenções e tornou-se tendência na rede social twitter.