O Fafe, equipa que milita no Campeonato de Portugal, utilizou uma forma bem-humorada de colocar Messi no seu plantel. Com uma montagem, o clube equipou Messi à Fafe, garantido que o caso é sério, até porque o clube «não é de lançar rumores.»

A situação vivida no balneário da equipa espanhola, despoletada pela humilhação sofrida às mãos do Bayern [2-8 nos quartos de final da Liga dos Campeões] levou a que os principais meios de comunicação apontassem à saída do clube quase a totalidade do plantel.

O Fafe apressou-se, e ‘apresentou’ desta forma a joia da companhia: