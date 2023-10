O Barcelona tem à venda pedaços do antigo Camp Nou, cujos trabalhos de demolição prosseguem para depois se iniciar o processo de reconstrução da casa dos blaugrana.

Nesta quinta-feira, o clube espanhol colocou à venda as antigas cadeiras do estádio. Há três designs disponíveis e os preços vão dos 99 euros aos 299 euros. O emblema culé garante a autenticidade dos assentos que são agora relíquias, mas avisa que alguns não estão seguramente nas melhores condições: «Alguns assentos foram danificados sem possibilidade de reparo durante a demolição do Spotify Camp Nou.»

Antes das cadeiras, o Barça já tinha colocado à venda pequenos pedaços das redes das balizas, que podem ser adquiridas por 79,99 euros juntamente com uma moldura de madeira, e pedaços do último relvado, cujo preço pode atingir os 419,99 euros.

Uma oportunidade para os adeptos terem em casa lembranças de uma era; uma oportunidade de negócio para o Barcelona, também.

VEJA NA GALERIA ASSOCIADA OS EXEMPLARES À VENDA