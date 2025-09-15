Depois da goleada por 6-0 ao Valencia, na noite de domingo, os jogadores do Barcelona deixaram o Estádio Johan Cruyff… sem banho tomado. E com alguns deles ainda com equipamento de jogo vestido.

Num jogo disputado na casa habitual da equipa B (com capacidade para 6000 espetadores), face à impossibilidade de regressar já a Camp Nou e de jogar em Montjuic - que serviu de casa à equipa nas últimas duas épocas - a equipa do Barcelona regressou às instalações da Cidade Desportiva Joan Gamper para a rotina pós-jogo.

Mas a situação inusitada não ficou por aqui. O pequeno autocarro que transportou a equipa a partir do estádio para uma viagem de poucos metros (o Estádio Johan Cruyff está inserido no complexo da Cidade Desportiva) não tinha capacidade para levar toda a equipa de uma só vez, algo que deixou vários atletas à espera, entre eles Robert Lewandowski e Fermín López.