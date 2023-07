O particular de pré-época entre a Juventus e o Barcelona foi cancelado, devido a uma gastroenterite viral que afetou boa parte do plantel do clube catalão.

A informação foi confirmada pelo próprio Barça, em comunicado.

«O Barcelona informa que o jogo frente à Juventus, marcado para hoje [sábado], 22 de julho, às 19h30 [03h30 de domingo, hora de Portugal Continental], no Estádio Levi’s, relativo ao Soccer Champions Tour, foi suspenso. Uma boa parte do plantel blaugrana foi afetado por uma gastroenterite viral», lê-se, na nota.

Assim, o duelo entre italianos e catalães que ia ter lugar na Califórnia, nos Estados Unidos, fica sem efeito.